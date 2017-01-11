Такого понятия, как «аннулирование», в правилах нет.
Поэтому запись надо признать недействительной (п. 30 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Такого понятия, как «аннулирование», в правилах нет.
Поэтому запись надо признать недействительной (п. 30 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от
Все изменения в законодательстве для бухгалтера
Довольны ли вы своим банком? Опрос для бухгалтеров
Профессиональная справочная система для бухгалтеровПолучить демодоступ
Сервис по расчету и оформлению выплат работникамПопробовать бесплатно
Самые важные события, материалы и изменения в законе