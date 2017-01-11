В компании сейчас проверка трудовой инспекции. К ней есть замечания по выплате отпускных. В положении об оплате труда прописано, что при выплате отпускных округляют их сумму до сотен в меньшую сторону. Например, если начислили 4936 рублей 09 копеек, то округляют до 4900 рублей, а остаток 36 рублей и 09 копеек выдают вместе с зарплатой. Вправе ли фирма установить такие правила округления отпускных?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Нет, не вправе.
Сотрудник должен получить отпускные в срок и в полном размере (п. 6 ч. 2 ст. 22 ТК РФ). Закон не позволяет округлять начисленную зарплату или отпускные до сотен. Иначе остаток надо будет выплатить работнику вместе с процентами, а за просрочку трудинспекторы вправе оштрафовать компанию на 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).