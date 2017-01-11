Потребуется ежеквартально сдавать в инспекцию журнал полученных и выставленных счетов-фактур .

Предприниматели на упрощенке не составляют счета-фактуры . Исключение составляют случаи, когда они участвуют в посреднических договорах. Поставщик электроэнергии выставляет счет-фактуру и другие документы в адрес бизнесмена. А тот в свою очередь должен направить копию счета-фактуры арендатору, а вместе с ним составить свой документ. В строках 2, 2а и 2б надо записать реквизиты поставщика (подп. «в», «г», «д» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Подписывает счет-фактуру предприниматель.