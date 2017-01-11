Учет у индивидуального предпринимателя на упрощенке с объектом «доходы». Он сдает складское помещение. С арендаторами заключает два договора: аренды и агентский на электроэнергию. По этому договору бизнесмен будет выставлять счета-фактуры на энергию в адрес арендатора. Надо ли отчитываться в инспекцию о таких операциях?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Потребуется ежеквартально сдавать в инспекцию журнал полученных и выставленных счетов-фактур.
Предприниматели на упрощенке не составляют счета-фактуры. Исключение составляют случаи, когда они участвуют в посреднических договорах. Поставщик электроэнергии выставляет счет-фактуру и другие документы в адрес бизнесмена. А тот в свою очередь должен направить копию счета-фактуры арендатору, а вместе с ним составить свой документ. В строках 2, 2а и 2б надо записать реквизиты поставщика (подп. «в», «г», «д» п. 1 приложения 1 к постановлению Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). Подписывает счет-фактуру предприниматель.
Так как бизнесмен перевыставляет счета-фактуры, полученные от поставщика, потребуется вести журнал учета (п. 3.1 ст. 169 НК РФ). А его нужно сдавать в инспекцию не позднее 20-го числа месяца, следующего за окончанием квартала (п. 5.2 ст. 174 НК РФ). Причем подавать регистр надо только через интернет, а при отправке заверить его электронной подписью. Если не направить журнал, налоговики вправе оштрафовать бизнесмена на 200 рублей (п. 1 ст. 126 НК РФ).