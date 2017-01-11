Инспекция включила в справки лишние долги.

О предстоящей реорганизации надо сообщить в течение трех рабочих дней с момента, когда учредители приняли решение о присоединении компаний. Для этого организация подает в инспекцию уведомление по форме Р12003 (утв. приказом ФНС России от 25.01.12 № ММВ-7-6 /25@) и решение учредителей. На основании этих документов инспекторы вносят в ЕГРЮЛ запись о начале реорганизации. После этого дважды с периодичностью в один месяц ваша компания и все реорганизуемые ООО публикуют сведения о предстоящем присоединении в журнале «Вестник государственной регистрации» (п. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ ). Завершится же реорганизация, только когда в ЕГРЮЛ налоговики внесут сведения о прекращении деятельности всех присоединяемых компаний (п. 5 ст. 16 закона № 129-ФЗ , п. 4 ст. 57 ГК РФ). Только после этого все долги ООО перейдут к компании (п. 2 ст. 58 ГК РФ).

Реорганизация пока не завершена, а значит, налоговики не вправе включать долги других компаний в справку о расчетах с бюджетом по вашей организации. Поэтому необходимо обратиться в инспекцию с требованием переделать документ.