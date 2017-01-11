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Как отправить в декрет директора-учредителя

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11 января 17 просмотров

Компания сейчас в процессе реорганизации. К ней присоединяется еще два ООО. Запросили в инспекции справку о состоянии расчетов с бюджетом. В документ попали долги присоединяемых компаний. Но реорганизация еще не закончилась. Правильно ли инспекция составила справку?

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отвечает:

Инспекция включила в справки лишние долги.

О предстоящей реорганизации надо сообщить в течение трех рабочих дней с момента, когда учредители приняли решение о присоединении компаний. Для этого организация подает в инспекцию уведомление по форме Р12003 (утв. приказом ФНС России от 25.01.12№ ММВ-7-6/25@) и решение учредителей. На основании этих документов инспекторы вносят в ЕГРЮЛ запись о начале реорганизации. После этого дважды с периодичностью в один месяц ваша компания и все реорганизуемые ООО публикуют сведения о предстоящем присоединении в журнале «Вестник государственной регистрации» (п. 2 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.01№ 129-ФЗ). Завершится же реорганизация, только когда в ЕГРЮЛ налоговики внесут сведения о прекращении деятельности всех присоединяемых компаний (п. 5 ст. 16 закона № 129-ФЗ, п. 4 ст. 57 ГК РФ). Только после этого все долги ООО перейдут к  компании (п. 2 ст. 58 ГК РФ).

Реорганизация пока не завершена, а значит, налоговики не вправе включать долги других компаний в справку о расчетах с бюджетом по вашей организации. Поэтому необходимо обратиться в инспекцию с требованием переделать документ.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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