Да, вправе. Но, если поставщик не заплатил налог, не исключены споры с инспекторами.

Принять налог к вычету можно при трех условиях: компания использует товары в деятельности, облагаемой НДС, приняла их к учету и получила правильно оформленные счет-фактуру и первичку (п. 2 ст. 171 НК РФ). На практике налоговики также проверяют, не является ли контрагент фирмой-однодневкой . Компания проявила должную осмотрительность — проверила поставщика на риски. В момент сделки он был действующим.