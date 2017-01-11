Компания приобрела партию товаров у одного поставщика, но НДС к вычету не принимала. Перед заключением сделки проверила этого контрагента на сайте nalog.ru, поставщик был действующим и без признаков однодневки. Сейчас решили заявить вычет, но обнаружили, что поставщик исключен из ЕГРЮЛ. Вправе ли фирма заявить вычет?
Формы по теме
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, вправе. Но, если поставщик не заплатил налог, не исключены споры с инспекторами.
Принять налог к вычету можно при трех условиях: компания использует товары в деятельности, облагаемой НДС, приняла их к учету и получила правильно оформленные счет-фактуру и первичку (п. 2 ст. 171 НК РФ). На практике налоговики также проверяют, не является ли контрагент фирмой-однодневкой. Компания проявила должную осмотрительность — проверила поставщика на риски. В момент сделки он был действующим.
В то же время фирма не знает, заплатил ли поставщик НДС с реализации. Если контрагент этого не сделал, на практике инспекторы отказывают в вычетах. Но в суде удается отменить доначисления. Ведь компания не обязана отслеживать, заплатил поставщик налог или нет. Да и право на вычет от этого не зависит (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16.10.12 № Ф09-9412/12).