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Два важных уточнения про 6‑НДФЛ

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11 января 6 просмотров

Компания приобрела партию товаров у одного поставщика, но НДС к вычету не принимала. Перед заключением сделки проверила этого контрагента на сайте nalog.ru, поставщик был действующим и без признаков однодневки. Сейчас решили заявить вычет, но обнаружили, что поставщик исключен из ЕГРЮЛ. Вправе ли фирма заявить вычет?

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отвечает:

Да, вправе. Но, если поставщик не заплатил налог, не исключены споры с инспекторами.

Принять налог к вычету можно при трех условиях: компания использует товары в деятельности, облагаемой НДС, приняла их к учету и получила правильно оформленные счет-фактуру и первичку (п. 2 ст. 171 НК РФ). На практике налоговики также проверяют, не является ли контрагент фирмой-однодневкой. Компания проявила должную осмотрительность — проверила поставщика на риски. В момент сделки он был действующим.

В то же время фирма не знает, заплатил ли поставщик НДС с реализации. Если контрагент этого не сделал, на практике инспекторы отказывают в вычетах. Но в суде удается отменить доначисления. Ведь компания не обязана отслеживать, заплатил поставщик налог или нет. Да и право на вычет от этого не зависит (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16.10.12 № Ф09-9412/12).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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