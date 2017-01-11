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11 января 46 просмотров

Компания заключила договор с покупателем. По его условиям товар на склад контрагента доставляет фирма. Для этого она оплатила услуги экспедиционной компании. Какие документы потребуются для подтверждения расходов на доставку?

Формы по теме

отвечает:

Расходы подтвердят экспедиторские документы и акт приема-передачи.

Налоговый кодекс не содержит перечня документов, которые подтверждают расходы на доставку груза. Частью договора транспортной экспедиции являются экспедиторские документы (п. 7 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.06 № 554). К ним относится поручение экспедитору, экспедиторская расписка и складская расписка (п. 5 Правил, утв. постановлением № 554). Формы документов утверждены приказом Минтранса России от 11.02.08 № 23 . Поручение экспедитору выпишет ваша компания, остальные бумаги надо потребовать у перевозчика. Кроме того, нужно потребовать у экспедитора документ, подтверждающий, что услуга оказана (письмо Минфина России от 21.09.15 № 03-03-06/1/53868). Например, акт сдачи-приемки.

Транспортную накладную требовать не обязательно. Она подтверждает заключение договора перевозки груза автомобилем (п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.11.07 № 259-ФЗ). В то время как экспедиторы работают по договору транспортно-экспедиционного обслуживания и оказывают услуги по организации перевозки (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 30.06.03 № 87-ФЗ).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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