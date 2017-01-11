Расходы подтвердят экспедиторские документы и акт приема-передачи .

Налоговый кодекс не содержит перечня документов, которые подтверждают расходы на доставку груза. Частью договора транспортной экспедиции являются экспедиторские документы (п. 7 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 08.09.06 № 554). К ним относится поручение экспедитору, экспедиторская расписка и складская расписка (п. 5 Правил, утв. постановлением № 554). Формы документов утверждены приказом Минтранса России от 11.02.08 № 23 . Поручение экспедитору выпишет ваша компания, остальные бумаги надо потребовать у перевозчика. Кроме того, нужно потребовать у экспедитора документ, подтверждающий, что услуга оказана (письмо Минфина России от 21.09.15 № 03-03-06 /1/53868). Например, акт сдачи-приемки .