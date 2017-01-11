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11 января 39 просмотров

Вправе ли компания списать расходы на аренду квартиры под офис?

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отвечает:

Нет, нельзя.

Закон не разрешает использовать жилое помещение для целей, отличных от проживания. В том числе его нельзя сдавать в аренду организациям для предпринимательской деятельности (ст. 288,607, 671 ГК РФ, ст. 17 Жилищного кодекса). Поэтому компания не вправе учесть расходы на аренду квартиры, которую «физик» незаконно сдал под офис (письмо Минфина России от 29.09.14 № 03-03-06/1/48504).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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