Нет, нельзя.

Закон не разрешает использовать жилое помещение для целей, отличных от проживания. В том числе его нельзя сдавать в аренду организациям для предпринимательской деятельности (ст. 288,607, 671 ГК РФ, ст. 17 Жилищного кодекса). Поэтому компания не вправе учесть расходы на аренду квартиры, которую «физик» незаконно сдал под офис (письмо Минфина России от 29.09.14 № 03-03-06/1/48504).