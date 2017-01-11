Да, можно.

Для этого в учетной политике надо зафиксировать такой порядок расчета с подотчетными работниками. Например, написать: «Компания выдает подотчетные суммы либо через кассу, либо перечисляет на зарплатные карты сотрудников». Кроме того, в назначении платежа надо записать, что компания перечисляет подотчетные. Сотрудник в свою очередь должен представить заявление о выдаче подотчетных сумм на его зарплатную карту с реквизитами счета. А затем приложить к авансовому отчету документы, подтверждающие оплату картой. Аналогичные разъяснения приведены в письме Минфина России от 25.08.14 № 03-11-11/42288 .