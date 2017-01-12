Взносы со сверхлимитных выплат покажите в строке 206 раздела 2 отчета. А количество сотрудников, выплаты в пользу которых превысили предельный лимит, — в строке 208 (п. 9.9, 9.11 приложения № 2 к постановлению Правления ПФР от 16 января 2014 г. № 2п).

Для расчета взносов за 2016 год используйте лимит 796 000 руб. Если выплаты в пользу сотрудника не превышают предельную сумму, то пенсионные взносы начисляйте по тарифу 22 процента. А с доходов свыше лимита — по тарифу 10 процентов. Медицинские взносы рассчитывайте, как обычно, по 5,1 процента. Для них лимита нет.

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