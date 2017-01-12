Возможно два штрафа: за несвоевременную сдачу РСВ-1 и за опоздание с индивидуальными сведениями. Сумма в обоих случаях одинаковая — 5 процентов от страховых взносов, которые начислили к уплате за последние три месяца расчетного периода. То есть за октябрь—декабрь 2016 года.

ПФР примет решение о штрафе за опоздание с отчетом и передаст его налоговикам. Они и будут взыскивать штраф. А штраф за перс-учет фонд выпишет и взыщет сам.

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