Наши сайты
6 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Три новых приказа по суточным

Подписка
6 номеров в подарок!
№2
12 января 68 просмотров

У предпринимателя есть работники, с которыми оформили бессрочные трудовые договоры. Нужно ли в 2017 году вместо этих договоров заключить типовые?

отвечает:

Это зависит от того, планирует ли предприниматель отказаться от локальных кадровых документов. К примеру, правил внутреннего трудового распорядка. Если нет, то перезаключать ничего не надо. Если же такие планы есть, то подпишите со всеми сотрудниками трудовые договоры по типовой форме (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 348-ФЗ, постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 858).

Перейти на типовые договоры и отменить локальные акты вправе предприниматели, у которых:

  • в 2016 году не было работников;
  • в 2016 году среднесписочная численность не превышала 15 человек, а доход — 120 млн руб.

Кроме того, такое право есть у предпринимателей, которые применяют патентную систему или зарегистрировались в 2017 году (ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Довольны ли вы своим банком? Опрос для бухгалтеров

Вам нравится ваш банк?

Готовы ли вы порекомендовать ваш банк другим компаниям?

Собираетесь ли вы в 2017 году поменять банк?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.