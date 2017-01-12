Это зависит от того, планирует ли предприниматель отказаться от локальных кадровых документов. К примеру, правил внутреннего трудового распорядка. Если нет, то перезаключать ничего не надо. Если же такие планы есть, то подпишите со всеми сотрудниками трудовые договоры по типовой форме (Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 348-ФЗ, постановление Правительства РФ от 27 августа 2016 г. № 858).

Перейти на типовые договоры и отменить локальные акты вправе предприниматели, у которых:

в 2016 году не было работников;

в 2016 году среднесписочная численность не превышала 15 человек, а доход — 120 млн руб.

Кроме того, такое право есть у предпринимателей, которые применяют патентную систему или зарегистрировались в 2017 году (ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ).

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