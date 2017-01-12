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12 января 40 просмотров

Сотрудник поспорил с отделом кадров. Они пишут в листках нетрудоспособности стаж на дату, когда сотрудник принес больничный. Сотрудник считает, что надо считать его на дату начала болезни. Кто прав?

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отвечает:

Сотрудник прав.

Стаж для пособий нужно определять на день начала страхового случая, в том числе болезни (п. 7 Правил, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 6 февраля 2007 г. № 91).

Ошибаться в стаже опасно, ведь от него зависит сумма пособия. Берут для его расчета средний заработок в размере:

  • 60 процентов — при стаже до 5 лет;
  • 80 процентов — при стаже от 5 до 8 лет;
  • 100 процентов — при стаже более 8 лет.

Если завысите стаж и пособие, то ФСС не возместит разницу. Если занизить, то нарушаются права работника. Трудовая инспекция может оштрафовать за это на сумму до 50 000 руб., а работнику надо будет начислить компенсацию за опоздание с выплатой.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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