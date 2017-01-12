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12 января 27 просмотров

Директор, она же единственный учредитель ООО, уходит в декретный отпуск. Трудовой договор есть, других сотрудников в компанию не принимали. Как передать полномочия директора другому человеку? В уставе об этом ничего не сказано.

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отвечает:

Надо заключить с временным директором срочный трудовой договор. В договоре напишите, что он действует до выхода из отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком основного директора. Оформите решение учредителя, что он снимает с себя полномочия директора и передает их новому руководителю. Внесите изменения в ЕГРЮЛ.

Когда основной директор выйдет на работу, увольте временного в связи с истечением срока трудового договора. Снова оформите решение учредителя и внесите изменения в ЕГРЮЛ.

Основной директор может выйти из отпуска по уходу раньше, чем ребенку исполнится полтора года. Чтобы она могла получать и зарплату, и пособие по уходу, оформите дополнительное соглашение к трудовому договору о неполном рабочем дне.

Возможно, компания не ведет деятельность и в период декрета директора нужно будет только подписывать отчетность. Тогда можно обойтись без договора с временным руководителем. Вместо этого оформите доверенность с нужным сроком на право подписи. Выдать ее можно любому человеку, а не только сотруднику компании.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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