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Ловушки в договоре подряда, из‑за которых налоговая начислит взносы

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12 января 35 просмотров

Сотрудник поехал в командировку в Москву 26 декабря. В этот же день получил суточные — 1000 руб. за каждый день поездки, всего 9000 руб. Вернулся 3 января. На какую сумму суточных начислять взносы?

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отвечает:

Надо начислить взносы на всю сумму суточных, которая превышает ежедневный лимит в 700 руб. То есть на 2700 руб. (9000 – 6300). Необлагаемая сумма суточных составит 6300 руб. (700 ₽ × 9 дн.). Взносы на травматизм не надо начислять.

С 1 января 2017 года суточные по внутренним командировкам не облагаются пенсионными, социальными и медицинскими взносами только в пределах 700 руб. (п. 2 ст. 422 НК РФ). До 2017 года был порядок другой — компании устанавливали свои нормы и в их пределах не платили взносы. Старые правила нельзя использовать по переходящим с года на год суточным. Ведь они признаются доходом не на момент их выплаты, а на дату, когда компания утвердила авансовый отчет работника. Соответственно, если сотрудник вернулся из командировки в январе и представил авансовый отчет, компания обязана начислить страховые взносы на всю сумму сверхлимитных суточных, в том числе которые относятся к декабрю. Ведь в момент, когда у сотрудника возник доход, по суточным уже действовали новые правила. Образцы новых приказов по суточным.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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