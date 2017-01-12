Надо начислить взносы на всю сумму суточных, которая превышает ежедневный лимит в 700 руб. То есть на 2700 руб. (9000 – 6300). Необлагаемая сумма суточных составит 6300 руб. (700 ₽ × 9 дн.). Взносы на травматизм не надо начислять.

С 1 января 2017 года суточные по внутренним командировкам не облагаются пенсионными, социальными и медицинскими взносами только в пределах 700 руб. (п. 2 ст. 422 НК РФ). До 2017 года был порядок другой — компании устанавливали свои нормы и в их пределах не платили взносы. Старые правила нельзя использовать по переходящим с года на год суточным. Ведь они признаются доходом не на момент их выплаты, а на дату, когда компания утвердила авансовый отчет работника. Соответственно, если сотрудник вернулся из командировки в январе и представил авансовый отчет, компания обязана начислить страховые взносы на всю сумму сверхлимитных суточных, в том числе которые относятся к декабрю. Ведь в момент, когда у сотрудника возник доход, по суточным уже действовали новые правила. Образцы новых приказов по суточным.