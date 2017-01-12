Надо представить копии документов, которые есть у компании. В данном случае договоры и товарные накладные. Также необходимо письменно сообщить, что счета-фактуры и книгу продаж компания не составляет, потому что применяет упрощенную систему.
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Надо представить копии документов, которые есть у компании. В данном случае договоры и товарные накладные. Также необходимо письменно сообщить, что счета-фактуры и книгу продаж компания не составляет, потому что применяет упрощенную систему.
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