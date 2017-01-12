Налог надо рассчитать с учетом коэффициента.

После реорганизации все права и обязанности АО переходят к ООО. В том числе право собственности на офис. Компании, которые в течение года приобрели недвижимость, считают налог на имущество с учетом коэффициента. Он рассчитывается как отношение месяцев владения актива к числу месяцев в отчетном или налоговом периоде (п. 5 ст. 382 НК РФ). Такой же порядок расчета налога надо применять после реорганизации (письмо ФНС России от 05.10.15 № БС-4-11/17326@). Месяц считается полным, даже если компания владела офисом всего несколько дней.