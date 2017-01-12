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С некоторых выплат при увольнении безопаснее платить НДФЛ и взносы

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12 января 20 просмотров

Недавно компания преобразовалась из АО в ООО. В собственности есть офис, налог на имущество по которому надо платить с кадастровой стоимости. После реорганизации все декларации компания будет подавать от имени новой компании. Одновременно она отчитается за АО. Как рассчитать налог на имущество?

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отвечает:

Налог надо рассчитать с учетом коэффициента.

После реорганизации все права и обязанности АО переходят к ООО. В том числе право собственности на офис. Компании, которые в течение года приобрели недвижимость, считают налог на имущество с учетом коэффициента. Он рассчитывается как отношение месяцев владения актива к числу месяцев в отчетном или налоговом периоде (п. 5 ст. 382 НК РФ). Такой же порядок расчета налога надо применять после реорганизации (письмо ФНС России от 05.10.15 № БС-4-11/17326@). Месяц считается полным, даже если компания владела офисом всего несколько дней. 

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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