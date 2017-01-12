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12 января 26 просмотров

Компания провела спецоценку рабочих мест. Сейчас увольняется сотрудник и на его место уже нашли нового. Надо ли вносить изменения в карту специальной оценки условий труда?

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отвечает:

Нет, не надо. Но нового сотрудника потребуется ознакомить с результатами спецоценки под роспись.

Организация, которая проводит специальную оценку, оформляет по результатам проверки отчет (п. 95 Методики, утв. приказом Минтруда России от 24.01.14 № 33н). В этом документе есть карта спецоценки труда, ее заполняют на каждую должность. В строке 021 карты записывают СНИЛС сотрудников, занятых на этой должности. При этом приказ № 33н не требует вносить изменения в карту, если работник увольняется, а на его место компания принимает нового специалиста. А значит, организация запишет новый СНИЛС только в карте, оформленной по итогам следующей спецоценки (письмо Минтруда России от 25.05.15 № 15–1/В-1929).

В то же время нового работника до заключения с ним трудового договора надо письменно ознакомить с результатами оценки (п. 4 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 28.12.13 № 426-ФЗ). Свою подпись работник ставит в карте спецоценки в реквизите «С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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