Мы считаем, что вправе. Но не исключено, что это потребуется доказывать в суде.

Заявление о зачете или возврате надо подать в течение трех лет с момента уплаты лишних сумм (п. 7 ст. 78 НК РФ ). Если компания переплатила авансы, то срок на возврат надо считать с последней даты, когда надо было представить декларацию за год. Ведь авансы засчитываются в счет итоговой суммы налога. Срок сдачи декларации по налогу на имущество за 2013 год — не позднее 1 апреля 2014 года. А значит, крайний срок на возврат переплаты — 1 апреля 2017 года. Правда, некоторые инспекторы на местах считают по-другому. Поэтому иногда выгодную позицию компаниям удается защитить только в суде ( постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.09.15 № Ф07-6792/2015 ).