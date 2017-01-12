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Опасные заблуждения бухгалтеров об учетной политике

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12 января 11 просмотров

В первом квартале 2013 года фирма переплатила аванс по налогу на имущество — отразила в декларации необлагаемые активы. Обнаружила ошибку только сейчас. Вправе ли фирма подать сейчас уточненку и вернуть переплату или три года уже истекли?

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отвечает:

Мы считаем, что вправе. Но не исключено, что это потребуется доказывать в суде.

Заявление о зачете или возврате надо подать в течение трех лет с момента уплаты лишних сумм (п. 7 ст. 78 НК РФ ). Если компания переплатила авансы, то срок на возврат надо считать с последней даты, когда надо было представить декларацию за год. Ведь авансы засчитываются в счет итоговой суммы налога. Срок сдачи декларации по налогу на имущество за 2013 год — не позднее 1 апреля 2014 года. А значит, крайний срок на возврат переплаты — 1 апреля 2017 года. Правда, некоторые инспекторы на местах считают по-другому. Поэтому иногда выгодную позицию компаниям удается защитить только в суде ( постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 09.09.15 № Ф07-6792/2015 ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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