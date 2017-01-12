В бухгалтерском учете надо, а в налоговом — нет. В налоговом учете в резерв по сомнительным долгам можно включить только просроченную задолженность, возникшую в связи с реализацией товаров, работ, услуг. То есть долги покупателей (п. 1 ст. 266 НК РФ). А вернуть авансы должен поставщик, поэтому суммы не увеличивают резерв (письмо Минфина России от 04.09.15 № 03-03-06/2/51088). А вот в бухучете такого ограничения нет. Сомнительной признается любая задолженность, которая не погашена или с высокой вероятностью не будет погашена в срок (п. 70,77 Положения, утв. приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н). В том числе задолженность по авансовым платежам.