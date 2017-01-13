Да, компания вправе списать долг.

К безнадежным относятся любые долги, по которым истек срок исковой давности — три года (п. 2 ст. 266 НК РФ, п. 1 ст. 196 ГК РФ). Считают этот срок со дня, следующего за тем днем, когда контрагент должен был выполнить свои обязательства. Чтобы подтвердить расходы, понадобится договор с контрагентом, платежка на аванс и приказ руководителя о списании задолженности.