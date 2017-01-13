Вправе ли компания списать невозвращенный аванс через три года как безнадежный долг?
Формы по теме
- счетов 01, 03, 04, 47, 48
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 23, 26, 28, 29, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 07, 08, 10, 12, 13, 20, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 65, 69, 70, 84
- счетов 02, 05, 10, 12, 13, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 65, 69, 70, 84 (Типовая форма N Ж-10)
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Да, компания вправе списать долг.
К безнадежным относятся любые долги, по которым истек срок исковой давности — три года (п. 2 ст. 266 НК РФ, п. 1 ст. 196 ГК РФ). Считают этот срок со дня, следующего за тем днем, когда контрагент должен был выполнить свои обязательства. Чтобы подтвердить расходы, понадобится договор с контрагентом, платежка на аванс и приказ руководителя о списании задолженности.