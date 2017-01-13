Безопаснее восстановить НДС.

Компания вправе принять к вычету НДС с предоплаты (п. 12 ст. 171 НК РФ). Если поставка не состоялась, чиновники считают, что в расходы надо списать всю сумму задолженности, включая НДС, а налог восстановить (письма Минфина России от 17.08.15 № 03-07-11/47347, от 23.01.15 № 03-07-11/69652). В то же время есть аргументы не восстанавливать НДС. Кодекс требует восстанавливать налог с авансов в двух случаях: компания получила товары от поставщика или расторгла договор, а контрагент вернул деньги (п. 3 ст. 170 НК РФ). Но защитить такую позицию получается только в суде (постановления Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.05.14 № А32-18211/2012, Арбитражного суда Поволжского округа от 06.02.15 № Ф06-19962/2013).