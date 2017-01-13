Нет, не вправе.

Законные проценты по статье 317.1 ГК РФ начисляют только на денежное требование. В частности, на задолженность покупателя. В счет аванса поставщик должен передать товар, а не деньги, поэтому такое требование денежным не считается. Значит, проценты по статье 317.1 НК РФ не положены. Но организация вправе потребовать проценты по статье 395 ГК РФ. Их считают по средней процентной ставке по вкладам для «физиков». ЦБ РФ ежемесячно определяет ставки для каждого округа и публикует и на сайте www.cbr.ru в разделе «Статистика».