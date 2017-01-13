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Все запутались, когда сдавать упрощенную декларацию вместо нулевой

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13 января 24 просмотра

Компания перечислила поставщику аванс, но он не поставил товар в срок. Вправе ли организация требовать с поставщика проценты по статье 317.1 ГК РФ?

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отвечает:

Нет, не вправе.

Законные проценты по статье 317.1 ГК РФ начисляют только на денежное требование. В частности, на задолженность покупателя. В счет аванса поставщик должен передать товар, а не деньги, поэтому такое требование денежным не считается. Значит, проценты по статье 317.1 НК РФ не положены. Но организация вправе потребовать проценты по статье 395 ГК РФ. Их считают по средней процентной ставке по вкладам для «физиков». ЦБ РФ ежемесячно определяет ставки для каждого округа и публикует и на сайте www.cbr.ru в разделе «Статистика».

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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