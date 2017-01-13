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13 января 4 просмотра

Компания подала уведомление о переходе на упрощенку с этого года. В июле прошлого года фирма купила оборудование в лизинг, срок аренды — пять лет. Платит ежемесячно равными частями. Надо ли при переходе на упрощенку восстановить налог с лизинговых платежей, которые учли на общей системе?

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отвечает:

Нет, восстанавливать налог не надо.

При переходе на упрощенку надо восстановить НДС по товарам, работам и услугам, который компания ранее приняла к вычету (подп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ). Сделать это необходимо в периоде, предшествующем переходу на упрощенку. Но восстанавливать налог надо лишь при условии, что организация далее будет использовать товары, работы или услуги в деятельности на спецрежиме.

По договору лизинга одна сторона покупает и передает имущество во временное владение и пользование другой стороне (ст. 2 Федерального закона от 29.10.98 № 164-ФЗ). Лизингодатель оказывает компании услуги по аренде. Использует она их ежемесячно. А раз компания уже использовала услуги на общей системе, восстанавливать НДС со старых платежей не требуется. Так же считают в Минфине (письма от 08.10.15 № 03-07-11/57730, от 28.02.13 № 03-07-11/5852).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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