Наши сайты
6 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

ПФР требует взносы с зарплаты, которую директор не получал

Подписка
6 номеров в подарок!
№2
13 января 17 просмотров

По электронке пришло требование о представлени пояснений. Оператор что-то обновлял в программе, и, когда фирма открыла требование, кнопка „Отправить квитанцию“ не появилась. На следующий день компания направила пояснения, в программе появился статус требования „Завершен“. Но через неделю у организации заблокировали счет. Как выяснилось, из-за квитанции. Законно ли инспекторы заморозили счет?

отвечает:

Нет, незаконно.

Налогоплательщики, которые отчитываются через интернет, обязаны получать требования по электронке. В ответ надо выслать квитанцию о приеме электронных документов. На это у компании есть шесть рабочих дней с момента отправки требования из инспекции (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). Если не уложиться в срок, налоговики вправе заблокировать операции по счетам. Решение об этом они примут в течение следующих 10 рабочих дней (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ, письмо ФНС России от 27.01.15 № ЕД-4-15/1071).

Вместе с тем инспекторы обязаны отменить блокировку, как только компания направит квитанцию о получении или представит сами пояснения (подп. 2 п. 3.1 ст. 76 НК РФ). Фирма ответила на требование на следующий день, значит, налоговики не вправе блокировать счет. Поэтому стоит обратиться в инспекцию с письменным требованием отменить решение о приостановлении операций, а заодно потребовать проценты за незаконную блокировку. К письму стоит приложить копию требования и ответ на него.

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Довольны ли вы своим банком? Опрос для бухгалтеров

Вам нравится ваш банк?

Готовы ли вы порекомендовать ваш банк другим компаниям?

Собираетесь ли вы в 2017 году поменять банк?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.