Нет, незаконно.

Налогоплательщики, которые отчитываются через интернет, обязаны получать требования по электронке. В ответ надо выслать квитанцию о приеме электронных документов. На это у компании есть шесть рабочих дней с момента отправки требования из инспекции (п. 5.1 ст. 23 НК РФ). Если не уложиться в срок, налоговики вправе заблокировать операции по счетам. Решение об этом они примут в течение следующих 10 рабочих дней (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ, письмо ФНС России от 27.01.15 № ЕД-4-15/1071).

Вместе с тем инспекторы обязаны отменить блокировку, как только компания направит квитанцию о получении или представит сами пояснения (подп. 2 п. 3.1 ст. 76 НК РФ). Фирма ответила на требование на следующий день, значит, налоговики не вправе блокировать счет. Поэтому стоит обратиться в инспекцию с письменным требованием отменить решение о приостановлении операций, а заодно потребовать проценты за незаконную блокировку. К письму стоит приложить копию требования и ответ на него.