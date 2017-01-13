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13 января 31 просмотр

Компания торгует оптом. В офисе она оформляет клиенту накладную, и он едет забирать товар со склада. Покупатели — компании и „физики“. Один из постоянных клиентов — предприниматель. Он покупает товар для бизнеса и для личного пользования. Вправе ли он оплатить наличными больше 100 тыс. рублей, если покупает товары для себя лично?

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отвечает:

Да, вправе.

При расчетах наличными между бизнесменами и компаниями надо соблюдать лимит в 100 тыс. рублей по одному договору (п. 6 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У). Иначе возможен штраф до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ). Рассчитываться наличными с «физиками» можно в любой сумме.

Один и тот же «физик» вправе покупать товары как для бизнеса, так и для личного пользования. Для этого документы на продажу надо оформлять по-разному. Если «физик» покупает товары для бизнеса, в накладной нужно записать, что компания отгружает товары индивидуальному предпринимателю. Если «физик» приобретает товары для личного пользования, в документах можно записать только его Ф. И. О. или просто написать «Физическое лицо».

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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