Да, вправе.

При расчетах наличными между бизнесменами и компаниями надо соблюдать лимит в 100 тыс. рублей по одному договору (п. 6 Указания Банка России от 07.10.13 № 3073-У). Иначе возможен штраф до 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ). Рассчитываться наличными с «физиками» можно в любой сумме.

Один и тот же «физик» вправе покупать товары как для бизнеса, так и для личного пользования. Для этого документы на продажу надо оформлять по-разному. Если «физик» покупает товары для бизнеса, в накладной нужно записать, что компания отгружает товары индивидуальному предпринимателю. Если «физик» приобретает товары для личного пользования, в документах можно записать только его Ф. И. О. или просто написать «Физическое лицо».

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