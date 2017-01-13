Сотрудница вправе уйти в отпуск и получать пособие. А проблем с возмещением быть не должно, если бабушка представит необходимые документы.

Пособие по уходу за ребенком вправе получать не только мама. На него имеют право члены семьи, которые фактически ухаживают за малышом (ст. 256 ТК РФ). В том числе и бабушка. Для этого она должна написать заявление, в котором попросить представить отпуск по уходу и назначить пособие.

В заявлении должны быть написаны фамилия и имя ребенка, за которым будет ухаживать сотрудница, а также кем он ей приходится. Еще потребуются документы, подтверждающие право на пособие (п. 54 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н). В частности, свидетельство о рождении малыша, справки с места работы мамы и папы ребенка о том, что они не получают пособие. Так как ухаживать за малышом будет бабушка, потребуется доказать родство с ним (письмо ФСС РФ от 20.05.10 № 02-02-01/08–2324). Например, можно представить свидетельство о рождении дочери.

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