Фирма вправе учесть расходы, а удерживать НДФЛ не надо.

Компания вправе учитывать расходы на обучение как действующих, так и будущих сотрудников (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ). Главное подписать со студентом соглашение, по которому будущий работник обязан после окончания обучения заключить трудовой договор в течение трех месяцев и отработать в компании не менее года (подп. 2 п. 3 ст. 264 НК РФ). Также важно, чтобы у учебного заведения была лицензия на образовательную деятельность. Если после обучения студент откажется заключать трудовой договор или уволится в течение года, стоимость обучения надо будет включить в доходы (письма Минфина России от 04.07.11 № 03-03-06/1/386, ФНС России от 11.04.11 № КЕ-4-3/5722@).

Обучение оплачивают на семестр или год вперед, то есть авансом. Чиновники и налоговики на местах считают, что такие траты надо распределять и списывать ежемесячно (письма Минфина России от 16.03.15 № 03-03-06/13706, УФНС России по г. Москве от 01.12.14 № 16–15/120598). Если компания готова спорить, расходы можно списать на дату оплаты. Судьи поддерживают такой подход (постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 07.06.11 № КА-А40/5289–11).

Стоимость обучения освобождена от НДФЛ независимо от того, заключил ли студент с компанией трудовой договор (п. 3 ст. 217 НК РФ, письмо Минфина России от 11.11.13 № 03-04-06/48063).

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