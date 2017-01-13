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Минтруд разъяснил, что бывает за досрочную зарплату

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13 января 46 просмотров

Из-за кризиса компания установила для всех работников сокращенный график. Сотрудники работают два раза в неделю. Один из работников сейчас уходит в ежегодный отпуск. Надо ли исключить из расчета отпускных неотработанные дни по графику?

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отвечает:

Отпускные надо рассчитать как обычно.

В данном случае сотрудники работают по сокращенному графику. Нерабочие дни — это обычные выходные. Их не исключают при расчете среднего заработка (п. 5 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.07 № 922). А если работник отработал все дни по сокращенному графику, то месяц считается отработанным полностью. Поэтому при расчете отпускных заработок в этих месяцах надо разделить на 29,3.

Сам заработок также нужно взять полностью независимо от графика работы. Основание — пункт 12 Положения (утв. постановлением № 922). Это связано с тем, что сотрудникам с сокращенным графиком уже платят пониженную зарплату. Ведь их заработок уменьшается пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ (ст. 93 ТК РФ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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