Отпускные надо рассчитать как обычно.

В данном случае сотрудники работают по сокращенному графику. Нерабочие дни — это обычные выходные. Их не исключают при расчете среднего заработка (п. 5 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.07 № 922). А если работник отработал все дни по сокращенному графику, то месяц считается отработанным полностью. Поэтому при расчете отпускных заработок в этих месяцах надо разделить на 29,3.

Сам заработок также нужно взять полностью независимо от графика работы. Основание — пункт 12 Положения (утв. постановлением № 922). Это связано с тем, что сотрудникам с сокращенным графиком уже платят пониженную зарплату. Ведь их заработок уменьшается пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ (ст. 93 ТК РФ).

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