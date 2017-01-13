Офис расположен далеко от метро. Иногда сотрудники задерживаются на работе допоздна. А зимой вечером быстро темнеет. Добираться от метро до офиса небезопасно, поскольку с одной стороны железная дорога, с другой — глухой забор. Директор решил компенсировать сотрудницам расходы на проезд в маршрутках. Остановка находится рядом с офисом. Вправе ли фирма списать такие расходы?
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Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Расходы списать можно, но есть условие.
Компания вправе списать расходы на проезд, если оплата транспорта от метро до офиса предусмотрена трудовым или коллективным договором (ст. 255 НК РФ). Подтверждают это и специалисты Минфина России (письмо от 18.03.15 № 03-03-06/14664). Чтобы обосновать расходы, в трудовых или коллективных договорах с сотрудниками надо записать компенсацию оплаты проезда. Причем такую компенсацию можно предусмотреть как для всех работников, так и для отдельных категорий. Например, только для женщин. Если в трудовом или коллективном договоре о компенсации ничего не сказано, то расходы учитывать рискованно. Кодекс прямо это запрещает (п. 26 ст. 270 НК РФ).
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