Налог надо заплатить.

Компании платят транспортный налог с машин и механизмов на пневматическом и гусеничном ходу (п. 1 ст. 358 НК РФ). Снегопогрузчик записан как машина в Классификаторе основных средств (утв. постановлением Госстандарта России от 26.12.94 № 359). Поэтому погрузчики облагаются налогом. Ставку нужно взять как для других самоходных транспортных средств.

Налоговый период по транспортному налогу — календарный год (п. 1 ст. 360 НК РФ). Компании сдают декларации не позднее 1 февраля следующего за налоговым периодом года. Значит, сдать декларацию за 2016 год надо не позднее 1 февраля 2017 года (п. 1 ст. 363.1 НК РФ).