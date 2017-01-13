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Опасные заблуждения бухгалтеров об учетной политике

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13 января 13 просмотров

Директор поедет в командировку на международный семинар в Турцию. У директора нет загранпаспорта, поэтому сейчас он его срочно оформляет. Директор оплатил не только пошлину, но и услуги по заполнению анкеты. Вправе ли компания списать такие расходы?

отвечает:

Да, компания вправе списать расходы.

Компания возмещает сотруднику расходы на оформление загранпаспорта, визы и иные траты (п.23, 24 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 13.10.08 № 749). Загранпаспорт в данном случае нужен, чтобы директор смог поехать в командировку. Компания же обязана обеспечивать своих сотрудников всем необходимым для выполнения трудовых обязанностей (ст. 22 ТК РФ).

Расходы по оформлению паспорта компания может учесть в составе командировочных на основании подпункта 12 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Перечень командировочных открыт, поэтому компания сама решает, какие затраты компенсировать. В том числе это может быть и госпошлина, и стоимость услуг по оформлению анкеты. Расходы на загранпаспорт можно учесть лишь после того, как директор сдаст авансовый отчет и копию паспорта с отметками о въезде в другую страну и выезде из нее (письмо Минфина России от 18.07.13 № 03-03-06/28117).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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