Со стоимости путевки безопаснее заплатить НДФЛ и взносы, НДС начислять не требуется, а вот расходы списать не получится.

В расходах по налогу на прибыль учесть стоимость путевок нельзя (п. 29 ст. 270 НК РФ,определение ВАС РФ от 27.02.12 № ВАС-1581/12). Но НДС начислять не требуется, поскольку компания не оказывает услуг, а лишь оплачивает расходы (письмо Минфина России от 03.06.14 № 03-07-11/26545).

НДФЛ со стоимости заграничного тура надо удержать в общем порядке. От налога освобождены только путевки в российские санатории (п. 9 ст. 217 НК РФ). По взносам возникают споры. Фонды считают покупку путевки за счет компании выплатой в рамках трудовых отношений, поэтому требуют взносы. Но в суде компаниям удается доказать, что путевки выданы не за трудовые заслуги, а чтобы сотрудник поправил здоровье. Значит, это не оплата труда (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.12 № А65-25870/2011).