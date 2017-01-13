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13 января 23 просмотра

Директор хочет оплатить сотруднику путевку в Чехию. Вправе ли фирма списать расходы? Нужно ли начислять НДС при передаче путевки? Платить ли со стоимости путевки взносы и НДФЛ?

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отвечает:

Со стоимости путевки безопаснее заплатить НДФЛ и взносы, НДС начислять не требуется, а вот расходы списать не получится.

В расходах по налогу на прибыль учесть стоимость путевок нельзя (п. 29 ст. 270 НК РФ,определение ВАС РФ от 27.02.12 № ВАС-1581/12). Но НДС начислять не требуется, поскольку компания не оказывает услуг, а лишь оплачивает расходы (письмо Минфина России от 03.06.14 № 03-07-11/26545).

НДФЛ со стоимости заграничного тура надо удержать в общем порядке. От налога освобождены только путевки в российские санатории (п. 9 ст. 217 НК РФ). По взносам возникают споры. Фонды считают покупку путевки за счет компании выплатой в рамках трудовых отношений, поэтому требуют взносы. Но в суде компаниям удается доказать, что путевки выданы не за трудовые заслуги, а чтобы сотрудник поправил здоровье. Значит, это не оплата труда (постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.12.12 № А65-25870/2011).

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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