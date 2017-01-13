Мы считаем, что компания вправе списать расходы и заявить вычет НДС.

Компания вправе амортизировать имущество при соблюдении трех условий. Во-первых, актив стоит дороже 100 тыс. рублей. Во-вторых, срок его полезного использования более 12 месяцев. В-третьих, компания использует основное средство для получения дохода (п. 1 ст. 257 НК РФ). В данном случае гирлянда и елка привлекает потенциальных клиентов, поэтому компания использует имущество для получения дохода и расходы можно списать через амортизацию. В некоторых регионах инспекторы иногда спорят с расходами на украшения, но защитить их получается в суде (постановление Федерального арбитражного суда Московской области от 25.11.09 № КА-А40/12070–09).

Компания вправе принять к вычету НДС с новогодних украшений, если приобрела их для деятельности, облагаемой налогом. Это подтверждают и судьи (постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 02.03.10 № А56-55501/2009).