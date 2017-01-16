Повторно платить налоги не надо, но не исключены споры.

Компания выполнила свою обязанность в тот момент, когда подала платежку в банк. При условии, что на счете было достаточно денег (п. 3 ст. 45 НК РФ). Если платежи не дошли, то в инспекцию надо подать заявление с требованием считать обязанность по уплате налогов исполненной. К заявлению стоит приложить копии платежек с отметкой банка о принятии к исполнению. ФНС также считает, что инспекторы не вправе требовать с компаний повторных платежей, а должны взыскивать их с банков (письмо от 22.05.14 № СА-4-7/9954).

На практике налоговики пытаются доказать, что компания специально отправила налоги через проблемный банк. Это им удается, если у компании было несколько счетов (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.09.15 № Ф07-5922/2015). Но если у компании был всего один расчетный счет, то она не специально выбрала проблемный банк. В этом случае судьи в других регионах поддерживают налогоплательщиков (постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.14 № Ф05-14465/2014).

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>