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Из инспекции пришли штрафы за сданные 6‑НДФЛ

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16 января 14 просмотров

Банк перестал проводить платежи и выдавать деньги на зарплату. Другого расчетного счета у компании нет. Платежи по НДС и налогу на прибыль банк списал, но до инспекции они не дошли. Надо ли повторно перечислять налоги?

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отвечает:

Повторно платить налоги не надо, но не исключены споры.

Компания выполнила свою обязанность в тот момент, когда подала платежку в банк. При условии, что на счете было достаточно денег (п. 3 ст. 45 НК РФ). Если платежи не дошли, то в инспекцию надо подать заявление с требованием считать обязанность по уплате налогов исполненной. К заявлению стоит приложить копии платежек с отметкой банка о принятии к исполнению. ФНС также считает, что инспекторы не вправе требовать с компаний повторных платежей, а должны взыскивать их с банков (письмо от 22.05.14 № СА-4-7/9954).

На практике налоговики пытаются доказать, что компания специально отправила налоги через проблемный банк. Это им удается, если у компании было несколько счетов (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.09.15 № Ф07-5922/2015). Но если у компании был всего один расчетный счет, то она не специально выбрала проблемный банк. В этом случае судьи в других регионах поддерживают налогоплательщиков (постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.12.14 № Ф05-14465/2014).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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