Наши сайты
6 номеров в подарок!
Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

О чем еще недавно спорили компании с проверяющими

Подписка
6 номеров в подарок!
№2
16 января 19 просмотров

Есть магазин по продаже велосипедов на ЕНВД. На зиму хотят приостановить деятельность, так как спрос очень низкий. Договор аренды у компании длительный, поэтому его зарегистрировали. Разорвать контракт не могут. Вправе ли фирма не платить единый налог за зимние месяцы?

Формы по теме

отвечает:

ЕНВД можно не платить, если компания снимется с учета.

Компания платит вмененный налог и сдает декларацию до прекращения своей деятельности по ЕНВД (п. 3 ст. 346.28 НК РФ). Кодекс не предусматривает сдачу нулевой декларации по этому налогу. А значит, платить ЕНВД надо независимо от полученного дохода или приостановления деятельности (письмо Минфина России от 24.10.14 № 03-11-09/53916).

В данной ситуации компания не будет вести зимой деятельность. Чтобы не платить налог, в инспекцию надо подать заявление о снятии с учета по форме ЕНВД-3 (утв. приказом ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@). При этом не важно, что компания продолжит арендовать магазин. Когда компания возобновит деятельность, то в течение пяти рабочих дней нужно подать заявление о постановке на учет по форме ЕНВД-1 (утв. приказом № ММВ-7-6/941@).

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Персональные консультации по учету и налогам

Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.



Вопросы и ответы по теме

Статьи по теме

Новости по теме





Совет недели

Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Опросы

Какой код вы указали в поле 101 январской платежки по взносам?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно


Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки


Новости компаний

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка

© ООО «Актион группа Главбух»
Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Главбух».
Купить журнал «Главбух» вы можете в издательстве и его филиалах, а также в вашем городе и на почте.