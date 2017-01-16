ЕНВД можно не платить, если компания снимется с учета.

Компания платит вмененный налог и сдает декларацию до прекращения своей деятельности по ЕНВД (п. 3 ст. 346.28 НК РФ). Кодекс не предусматривает сдачу нулевой декларации по этому налогу. А значит, платить ЕНВД надо независимо от полученного дохода или приостановления деятельности (письмо Минфина России от 24.10.14 № 03-11-09/53916).

В данной ситуации компания не будет вести зимой деятельность. Чтобы не платить налог, в инспекцию надо подать заявление о снятии с учета по форме ЕНВД-3 (утв. приказом ФНС России от 11.12.12 № ММВ-7-6/941@). При этом не важно, что компания продолжит арендовать магазин. Когда компания возобновит деятельность, то в течение пяти рабочих дней нужно подать заявление о постановке на учет по форме ЕНВД-1 (утв. приказом № ММВ-7-6/941@).

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