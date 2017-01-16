Уплаченный НДС с аванса можно принять к вычету в двух случаях: если стороны расторгли договор, а покупатель вернул предоплату или если поставка уже состоялась (п. 5 ст. 171, п. 8 ст. 171 НК РФ). Но также заявить вычет можно, если заказчик не вернул деньги по одному договору, но зачел в счет оплаты по другому. Главное, чтобы поставка по второму контракту состоялась. Так же считают чиновники (письмо Минфина России от 14.10.15 № 03-07-11/58845).

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