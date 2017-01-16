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16 января 27 просмотров

У компании вредное производство. По результатам спецоценки за работников цеха она платит взносы по дополнительному тарифу — 6 процентов. Один работник с 1 по 12 декабря был в отпуске за свой счет. Как рассчитать взносы по дополнительному тарифу за декабрь?

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отвечает:

Взносы надо начислить на все выплаты за декабрь.

Дополнительными взносами облагаются выплаты сотрудникам, которые заняты во вредных или тяжелых условиях труда. Но только если должность работника позволяет ему досрочно выйти на пенсию (ст. 30 Федерального закона от 28.12.13 № 400-ФЗ).

Если сотрудник в течение месяца несколько дней был занят на вредных работах, а другие дни в нормальных условиях, взносы надо начислить только на часть выплат. Доходы делят пропорционально дням, отработанным во вредных условиях, к общему числу рабочих дней в месяце. Но такой расчет возможен, если компания в течение месяца переводила сотрудника на работу с нормальными условиями. Если сотрудник просто был в отпуске, считается, что весь месяц он был занят во вредных условиях. А значит, начислять взносы по дополнительному тарифу надо на все выплаты за декабрь. Так же считают и в Минтруде (письмо от 16.09.15 № 17–3/ООГ-1275).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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