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16 января 13 просмотров

Компания получила от поставщика партию товара в невозвратной таре. Стоимость тары выделена в накладной отдельной строкой. Использовать в производстве фирма ее не будет. Скорее всего продадит, но по цене ниже покупной. Как учесть тару?

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отвечает:

Надо учесть тару на счете 41 «Товары» по цене, записанной в накладной.

Невозвратную тару, стоимость которой выделена в накладной, надо отражать в учете отдельно от поступивших материалов. В зависимости от того, на какие цели компания в дальнейшем будет использовать тару, учитывать ее можно на счете 10 «Материалы» или счете 41. Фирма планирует продавать тару, поэтому подойдет счет 41.

Отразить такие активы надо по стоимости, которая записана в накладной, даже если наверняка знают, что продадут тару по гораздо меньшей цене. При продаже тары компания получит убыток от сделки, но это не мешает учесть затраты на нее в налоговом учете (п. 2 ст. 268 НК РФ). Расходы списывают после реализации (подп. 3 п. 1 ст. 268, ст. 320 НК РФ). Безопаснее в договоре с поставщиком записать, что он продает продукцию только в таре, а тара обеспечивает сохранность груза. Тогда у налоговиков будет меньше сомнений в обоснованности затрат.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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