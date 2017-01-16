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16 января 12 просмотров

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Сейчас реконструирует часть торгового центра — переделывает его в гостиницу. Работы выполняет подрядчик. Реконструкцию закончат к марту, и компания сразу же оплатит услуги. Вправе ли она полностью учесть затраты на реконструкцию в первом квартале этого года?

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отвечает:

Да.

Компании на упрощенке вправе учитывать расходы на реконструкцию основных средств (п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Такие траты списывают ежеквартально равными долями в течение налогового периода, в котором компания ввела актив в эксплуатацию после реконструкции (письмо Минфина России от 24.06.13 № 03-11-11/23684). Так как компания закончит работы в первом квартале, списать все расходы можно единовременно после ввода в эксплуатацию и оплаты стоимости работ (п. 3 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Ввод в эксплуатацию подтвердит акт. Его форму компания вправе разработать сама. Документ должен содержать все обязательные реквизиты: название, дату оформления и т. д. (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Подписывает документ комиссия, состоящая из руководителя и других сотрудников (например, инженера). В акте также надо отразить дату ввода актива в эксплуатацию.

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Важныйбух
написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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