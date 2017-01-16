Да.

Компании на упрощенке вправе учитывать расходы на реконструкцию основных средств (п. 3 ст. 346.16 НК РФ). Такие траты списывают ежеквартально равными долями в течение налогового периода, в котором компания ввела актив в эксплуатацию после реконструкции (письмо Минфина России от 24.06.13 № 03-11-11/23684). Так как компания закончит работы в первом квартале, списать все расходы можно единовременно после ввода в эксплуатацию и оплаты стоимости работ (п. 3 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК РФ).

Ввод в эксплуатацию подтвердит акт. Его форму компания вправе разработать сама. Документ должен содержать все обязательные реквизиты: название, дату оформления и т. д. (п. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Подписывает документ комиссия, состоящая из руководителя и других сотрудников (например, инженера). В акте также надо отразить дату ввода актива в эксплуатацию.