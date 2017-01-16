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Ловушки в договоре подряда, из‑за которых налоговая начислит взносы

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16 января 4 просмотра

Компания нанимает на работу специалиста из Германии. Подыскали для будущего сотрудника квартиру и будет ежемесячно ее оплачивать. Вправе ли фирма учесть такие расходы?

отвечает:

Мы считаем, что вправе. Но не исключены споры с инспекторами.

Российский работодатель, который приглашает иностранного специалиста, обязан обеспечить его жильем (п. 5 ст. 16 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ, подп. «г» п. 3 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.03.03 № 167). А значит, расходы на аренду квартиры обоснованы и их можно списать полностью как прочие расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В то же время налоговики считают, что работодатель лишь подыскивает жилье, а платить за аренду сотрудник должен сам. Если это делает компания, то она выдает доходы в натуральной форме. А значит, может учесть эти суммы только в пределах 20 процентов от зарплаты (ч. 2 ст. 131 ТК РФ). Но в суде компаниям удается доказать, что они могут учесть все расходы (постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.10.15 № Ф05-11410/2015).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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