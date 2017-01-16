Мы считаем, что вправе. Но не исключены споры с инспекторами.

Российский работодатель, который приглашает иностранного специалиста, обязан обеспечить его жильем (п. 5 ст. 16 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ, подп. «г» п. 3 Положения, утв. постановлением Правительства РФ от 24.03.03 № 167). А значит, расходы на аренду квартиры обоснованы и их можно списать полностью как прочие расходы (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ).

В то же время налоговики считают, что работодатель лишь подыскивает жилье, а платить за аренду сотрудник должен сам. Если это делает компания, то она выдает доходы в натуральной форме. А значит, может учесть эти суммы только в пределах 20 процентов от зарплаты (ч. 2 ст. 131 ТК РФ). Но в суде компаниям удается доказать, что они могут учесть все расходы (постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.10.15 № Ф05-11410/2015).