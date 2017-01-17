Кодов стало больше, так как один вычет получил два кода в зависимости от того, кому его предоставляют. Раньше такого разделения не было (приказ ФНС России от 22 ноября 2016 г. № ММВ-7-11/633@).

Например, теперь для вычета на первого ребенка применяют:

код 126 – если вычет предоставили родителю (мужу либо жене) или усыновителю;

код 130 – если вычет предоставили опекуну, попечителю, приемному родителю, его супругу или супруге.

В 2016 году код для вычета на первого ребенка был единый – 114.

В первую очередь это связано с тем, что с 2016 года были установлены некоторые особенности вычетов для опекунов и приемных родителей.

При оформлении справок 2-НДФЛ за 2016 год используйте новые коды, так как документ вступил в силу 26 декабря 2016 года.

Еще больше информации по данному вопросу доступно нашим подписчикам. Оформить подписку >>>