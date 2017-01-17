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17 января 343 просмотра

ФНС увеличила количество кодов стандартных вычетов на детей. Вместо 12 кодов (114–125) нужно использовать 24 (126–149). Почему кодов стало больше? Как их применять?

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отвечает:

Кодов стало больше, так как один вычет получил два кода в зависимости от того, кому его предоставляют. Раньше такого разделения не было (приказ ФНС России от 22 ноября 2016 г. № ММВ-7-11/633@).

Например, теперь для вычета на первого ребенка применяют:

  • код 126 – если вычет предоставили родителю (мужу либо жене) или усыновителю;
  • код 130 – если вычет предоставили опекуну, попечителю, приемному родителю, его супругу или супруге.

В 2016 году код для вычета на первого ребенка был единый – 114.

В первую очередь это связано с тем, что с 2016 года были установлены некоторые особенности вычетов для опекунов и приемных родителей.

При оформлении справок 2-НДФЛ за 2016 год используйте новые коды, так как документ вступил в силу 26 декабря 2016 года.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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