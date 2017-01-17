Нет, не надо.

Образовательные учреждения обязаны выплачивать сотрудникам зарплату не позднее 15-го числа следующего месяца (ст. 136 ТК РФ).

Стимулирующие выплаты (доплаты, надбавки и премии) – это часть заработной платы. Но их начисляют за определенный период, который указан в положении о премировании, например за месяц, квартал, год. Укладываться в сроки выплаты зарплаты и выдавать премии не позднее 15-го числа следующего месяца не нужно (информация Минтруда России от 21 сентября 2016 года).

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