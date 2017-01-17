Медсестры могут заверять больничный лист.

Больничный оформляют медицинские организации, у которых есть лицензия (п. 2, 5,6 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н). Заверяют документ лечащие или зубные врачи, фельдшеры. Средний медперсонал также вправе выдавать больничные листы сроком до 10 дней, если это установлено приказом регионального комитета по здравоохранению и фармации или в приказе по больнице. Чтобы отстоять пособие, заручитесь таким приказом. Если фонд опять откажет, обратитесь в суд (постановление АС Северо-Западного округа от 15 сентября 2016 г. № Ф07-7943/2016).

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