В день сдачи крови освободите воспитателя от работы с сохранением среднего заработка за восемь часов (письмо Минтруда России от 31 октября 2016 г. № 14-2/В1087).

Трудовое законодательство исходит из восьмичасовой продолжительности рабочего дня. Если по графику воспитатель должен трудиться 12 часов, оставшиеся четыре часа ему придется отработать. После сдачи крови предоставьте донору дополнительный выходной день из расчета восемь часов. Если воспитатель решит присоединить это время к отпуску, увеличьте его на один день.