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Должна ли ваша компания встать на учет по взносам в налоговой

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17 января 25 просмотров

Воспитатель трудится по сменному графику. Одна смена длится 12 часов. Как освободить сотрудницу от работы в день сдачи крови, если он совпал со сменой?

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отвечает:

В день сдачи крови освободите воспитателя от работы с сохранением среднего заработка за восемь часов (письмо Минтруда России от 31 октября 2016 г. № 14-2/В1087).

Трудовое законодательство исходит из восьмичасовой продолжительности рабочего дня. Если по графику воспитатель должен трудиться 12 часов, оставшиеся четыре часа ему придется отработать. После сдачи крови предоставьте донору дополнительный выходной день из расчета восемь часов. Если воспитатель решит присоединить это время к отпуску, увеличьте его на один день.

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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