Перечень типовых регистров в Инструкции № 157 сократился. Из него исключили «Журнал по санкционированию».

Отметим, что этой формы нет в приказе № 52н. Кроме того, «Журнал операций расчетов по оплате труда» переименовали в «Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям». То есть регистр переименовали аналогично приказу № 52н. Таким образом, Минфин привел в соответствие положения этих правовых актов.

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