Да, у сотрудника есть право на вычет. Но у работника надо попросить дополнительные документы.

Стандартный вычет в размере 1400 рублей вправе заявить оба родителя (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). Сотрудник официально является отцом малыша — его фамилия вписана в свидетельстве. Но поскольку брак не зарегистрирован, надо подтвердить, что сотрудник обеспечивает малыша. Так считают чиновники (письмо Минфина России от 15.04.11 № 03-04-06/7–95). Например, подойдет заявление мамы о том, что отец участвует в обеспечении малыша.