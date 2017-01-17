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Какие изменения нужны в учетной политике '2017?

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17 января 19 просмотров

Иностранец из Узбекистана постоянно проживает и работает в нашей стране с 2013 года, а до этого пять лет работал в своей стране. Недавно сотрудник заболел. Как оплатить пособие?

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отвечает:

Больничный надо оплатить в размере 100 процентов среднего заработка.

На размер пособия по временной нетрудоспособности влияют два показателя: величина среднего заработка за два календарных года, предшествующих страховому случаю, и стаж (ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). В 2015 и 2016 годах у работника был статус постоянно проживающего, значит, с его зарплаты компания платила взносы в ФСС (ч. 1 ст. 2 закона № 255-ФЗ). Поэтому при расчете больничного надо взять фактический заработок за 2015 и 2016 годы.

В стаж работника включается не только период работы по трудовому договору в России, но и в Узбекистане. Между странами действует Соглашение от 15.04.1994 «О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» (ратифицировано Федеральным законом от 24.04.95 № 47-ФЗ). По этому документу российский работодатель учитывает стаж работы в странах — участниках соглашения (ст. 4 Соглашения).

Подтвердить стаж работник может записями в трудовой. Если документ составлен на иностранном языке, его надо перевести на русский и заверить перевод у нотариуса. Если работник принесет бумаги, стаж составит более восьми лет. А значит, размер пособия равен 100 процентам среднего заработка (п. 2 ч. 1 ст. 7 закона № 255-ФЗ).

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написала на форуме журнала «Главбух»:
Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).
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