В декларации надо заполнить раздел 7.

Реализация товаров, перечисленных в статье 149 НК РФ, освобождена от НДС. В частности, налогом не облагается продажа медицинского оборудования (подп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ,постановление Правительства РФ от 30.09.15 № 1042). При продаже оборудования поставщик не составляет счета-фактуры, поэтому покупку не надо регистрировать в книге покупок (п. 3 ст. 169 НК РФ).

Компания также не будет выписывать счет-фактуру на реализацию и регистрировать операции в книге продаж. Но продажу оборудования необходимо отразить в декларации. Для этого нужно заполнить раздел 7 отчетности (утв. приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@).

В этом квартале у компании были облагаемые и необлагаемые операции, поэтому налоговики требуют вести раздельный учет входного НДС по общехозяйственным расходам (на аренду, охрану офиса и т. д.). Порядок раздельного учета необходимо закрепить в учетной политике (письмо ФНС России от 31.10.14 № ГД-4-3/22600@). Базой для распределения может быть выручка от продаж. Налог с части расходов, которая приходится на продажу медицинского оборудования, компания не вправе принять к вычету. Такой НДС надо показать в графе 4 раздела 7 декларации. Если доля затрат на необлагаемые операции больше 5 процентов от общей суммы расходов, то вычет можно заявить со всех товаров, работ, услуг (п. 4 ст. 170 НК РФ).