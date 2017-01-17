С доходов от аренды надо платить налоги по общей или упрощенной системе. Такой вид деятельности не переводится на ЕНВД (ст. 346.26 НК РФ).
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
С доходов от аренды надо платить налоги по общей или упрощенной системе. Такой вид деятельности не переводится на ЕНВД (ст. 346.26 НК РФ).
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