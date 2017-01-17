Надо поставить код 214.
Код 310 необходимо использовать, если компания ведет деятельность, которая облагается ЕНВД, не по месту своего нахождения, а в других муниципальных образованиях (письмо ФНС России от 05.02.14 № ГД-4-3/1895).
В свежем «Главбухе»
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
Надо поставить код 214.
Код 310 необходимо использовать, если компания ведет деятельность, которая облагается ЕНВД, не по месту своего нахождения, а в других муниципальных образованиях (письмо ФНС России от 05.02.14 № ГД-4-3/1895).
Все изменения в законодательстве для бухгалтера
Какой код вы указали в поле 101 январской платежки по взносам?
Профессиональная справочная система для бухгалтеровПолучить демодоступ
Сервис по расчету и оформлению выплат работникамПопробовать бесплатно
Самые важные события, материалы и изменения в законе